(Куриленко) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Куриленко) Татьяна

(Куриленко) Татьяна

avatar

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

22.11.1952

Дата смерти

27.07.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.03.1974

Сын: Филин Алексей

Отец ребёнка: Филин Николай

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филин Николай

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
27.07.2012

Муж: Филин Николай

Смерть
27.07.2012