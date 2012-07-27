(Куриленко) Татьяна
Место рождения
Дата рождения22.11.1952
Дата смерти27.07.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1974
Сын: Филин Алексей
Отец ребёнка: Филин Николай
Рождение ребёнка
12.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филин Николай
Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
27.07.2012
Муж: Филин Николай
Смерть
27.07.2012