Сакович Степан/Стефан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Сакович Петр Аврамович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Третьякова (Сакович) Евдокия/Дуня Степановна
Мать ребёнка: Сакович Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Сакович Андрей Степанович
Мать ребёнка: Сакович Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Сакович (Сакович) Вера Степановна
Мать ребёнка: Сакович Александра Семеновна
Рождение ребёнка
21.07.1935
Дочь: Савастицкая (Сакович) Софья Степановна
Мать ребёнка: Сакович Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Иванова (Сакович) Надежда Степановна
Мать ребёнка: Сакович Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Маханькова (Сакович) Мария Степановна
Мать ребёнка: Сакович Александра Семеновна
Смерть
Неизвестно