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Сакович Степан/Стефан Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Сакович Петр Аврамович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сакович Александра Семеновна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Третьякова (Сакович) Евдокия/Дуня Степановна

Мать ребёнка: Сакович Александра Семеновна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Сакович Андрей Степанович

Мать ребёнка: Сакович Александра Семеновна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Сакович (Сакович) Вера Степановна

Мать ребёнка: Сакович Александра Семеновна

Рождение ребёнка
21.07.1935

Дочь: Савастицкая (Сакович) Софья Степановна

Мать ребёнка: Сакович Александра Семеновна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Иванова (Сакович) Надежда Степановна

Мать ребёнка: Сакович Александра Семеновна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Маханькова (Сакович) Мария Степановна

Мать ребёнка: Сакович Александра Семеновна

Смерть
Неизвестно

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