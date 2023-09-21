Зверева Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1978

Сын: Кузнецов Владимир Валерьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Валерий Михайлович

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Кузнецова Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Валерий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Валерий Михайлович

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