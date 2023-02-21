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Иванов Геннадий Георгиевич
Иванов Геннадий Георгиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.03.1961 или 1966
Пол
Мужской
Отец
Иванов Георгий Степанович
1933 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1961 или 1966
Отец:
Иванов Георгий Степанович
Мать: не указана
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