Иванов Геннадий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Геннадий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1961 или 1966

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГУ
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1961 или 1966

Отец: Иванов Георгий Степанович

Мать: не указана