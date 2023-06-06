Пчелинцев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчелинцев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1926

Дочь: Слепых Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Пчелинцева Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчелинцев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Пчелинцева Ксения Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пчелинцева Ксения Васильевна

Смерть
Неизвестно