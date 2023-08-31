Иванова (Семенова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Семенова) Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 28.08.1938

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 28.08.1938

Отец: Еремеев Семен

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
Вычислено 27.02.1967

Дочь: Семенова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий

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