Иванова (Семенова) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 28.08.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 28.08.1938
Отец: Еремеев Семен
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
Вычислено 27.02.1967
Дочь: Семенова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий