Night Harvey
Место рожденияBeaumont, Jefferson County, Texas, USA
Дата рождения02.07.1921
Дата смерти16.02.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Night (Bemel) Betty Jane
Работа или профессия
Неизвестно
Nights Uniform Company, Inc, President, Beaumont, Texas, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Nights Uniform Company, Inc, Director, Beaumont, Texas, USA
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1930
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
1942
Место жительства
1950
Бракосочетание
25.06.1950
Жена: Night (Bemel) Betty Jane
Место жительства
1988
Место жительства
01.06.1988
Место жительства
01.06.1990
Место жительства
23.05.2007
Смерть
16.02.2016
Похороны
Неизвестно