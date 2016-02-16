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Night Harvey

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Место рождения

Beaumont, Jefferson County, Texas, USA

Дата рождения

02.07.1921

Дата смерти

16.02.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Night (Bemel) Betty Jane

Работа или профессия
Неизвестно
Nights Uniform Company, Inc, President, Beaumont, Texas, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Nights Uniform Company, Inc, Director, Beaumont, Texas, USA
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1930
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
1942
Место жительства
1950
Бракосочетание
25.06.1950

Жена: Night (Bemel) Betty Jane

Место жительства
1988
Место жительства
01.06.1988
Место жительства
01.06.1990
Место жительства
23.05.2007
Смерть
16.02.2016
Похороны
Неизвестно

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