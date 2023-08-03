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Левуцкий Иван

Место рождения

урядник Азовского и Кубанского казачьих войск

Дата рождения

1811

Дата смерти

1869

Пол

Мужской

Отец

До 1775 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Левуцкий Андрей

Мать: не указана

урядник Азовского и Кубанского казачьих войск
Работа или профессия
Неизвестно
Урядник Азовской команды Азовского казачьего войска
Смерть
1869
Азовская, Северский муниципальный район, Краснодарский край