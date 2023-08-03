Левуцкий Иван
Место рожденияурядник Азовского и Кубанского казачьих войск
Дата рождения1811
Дата смерти1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Левуцкий Андрей
Мать: не указана
урядник Азовского и Кубанского казачьих войск
Работа или профессия
Неизвестно
Урядник Азовской команды Азовского казачьего войска
Смерть
1869
Азовская, Северский муниципальный район, Краснодарский край