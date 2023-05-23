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Лимарь Никита Трофимович

Место рождения

Екатеринославская губ., Новомосковский уезд, Знаменовская вол., Петранки

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Лимар Трофим

Мать: ?

Екатеринославская губ., Новомосковский уезд, Знаменовская вол., Петранки
Ранение
26.10.1916
колон. Антоновка Волынской губ. Луцкого уезда
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11680899/
Ранение
17.02.1917
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22617306/
Смерть
Неизвестно