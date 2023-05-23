Лимарь Никита Трофимович
Место рожденияЕкатеринославская губ., Новомосковский уезд, Знаменовская вол., Петранки
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Лимар Трофим
Мать: ?
Екатеринославская губ., Новомосковский уезд, Знаменовская вол., Петранки
Ранение
26.10.1916
колон. Антоновка Волынской губ. Луцкого уезда
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11680899/
Ранение
17.02.1917
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22617306/
Смерть
Неизвестно