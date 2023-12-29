Селивонова Марианна Климентовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивонова Марианна Климентовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1862

Муж: Селивонов Терентий Захариевич

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
02.09.1863 ст.

Сын: Селивонов Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Селивонов Терентий Захариевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
18.06.1865 ст.

Дочь: Кохан (Селивонова) Агрипина Терентьевна

Отец ребёнка: Селивонов Терентий Захариевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
29.06.1868 ст.

Сын: Селивонов Павел Терентьевич

Отец ребёнка: Селивонов Терентий Захариевич

Кривоносовка, Сумська область
«Свидетельство на гербовой бумаге выдано 12\\II-1937 года №2501234».
Рождение ребёнка
28.03.1871 ст.

Сын: Селивонов Кирилл Терентьевич

Отец ребёнка: Селивонов Терентий Захариевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
14.01.1874 ст.

Дочь: Хорькова (Селивонова) Ирина Терентьевна

Отец ребёнка: Селивонов Терентий Захариевич

Рождение ребёнка
04.06.1877 ст.

Дочь: (Селивонова) Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Селивонов Терентий Захариевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
02.08.1880 ст.

Дочь: Приходько (Селивонова) Евдокия Терентьевна

Отец ребёнка: Селивонов Терентий Захариевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
20.06.1883 ст.

Сын: Селивонов Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Селивонов Терентий Захариевич

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область

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