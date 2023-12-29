Селивонова Марианна Климентовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1862
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
02.09.1863 ст.
Сын: Селивонов Михаил Терентьевич
Отец ребёнка: Селивонов Терентий Захариевич
Рождение ребёнка
18.06.1865 ст.
Дочь: Кохан (Селивонова) Агрипина Терентьевна
Отец ребёнка: Селивонов Терентий Захариевич
Рождение ребёнка
29.06.1868 ст.
Сын: Селивонов Павел Терентьевич
Отец ребёнка: Селивонов Терентий Захариевич
«Свидетельство на гербовой бумаге выдано 12\\II-1937 года №2501234».
Рождение ребёнка
28.03.1871 ст.
Сын: Селивонов Кирилл Терентьевич
Отец ребёнка: Селивонов Терентий Захариевич
Рождение ребёнка
14.01.1874 ст.
Дочь: Хорькова (Селивонова) Ирина Терентьевна
Отец ребёнка: Селивонов Терентий Захариевич
Рождение ребёнка
04.06.1877 ст.
Дочь: (Селивонова) Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Селивонов Терентий Захариевич
Рождение ребёнка
02.08.1880 ст.
Дочь: Приходько (Селивонова) Евдокия Терентьевна
Отец ребёнка: Селивонов Терентий Захариевич
Рождение ребёнка
20.06.1883 ст.
Сын: Селивонов Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Селивонов Терентий Захариевич
Смерть
Неизвестно