(Зотова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зотова) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Зотов Григорий Федорович

Мать: Зотова Татьяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1993

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