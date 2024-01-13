(Зотова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1993
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1993