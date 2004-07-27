Ильина (Гончарова) Валентина Никитична
Место рожденияУкраинская ССР (Сталинский район), Донецкая обл., Чистяковский район г. Шахта 10
Дата рождения06.01.1932
Дата смерти27.07.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1932
Украинская ССР (Сталинский район), Донецкая обл., Чистяковский район г. Шахта 10
Рождение ребёнка
08.10.1954
Отец ребёнка: Ильин Евгений Николаевич
Россия, Горьковская обл., г. Павлов на Оке
Рождение ребёнка
01.10.1960
Дочь: Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Ильин Евгений Николаевич
Россия, Ярославская область, г. Рыбинск
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.07.2004
Россия, Ярославская область, г. Рыбинск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище