Ильина (Гончарова) Валентина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Гончарова) Валентина Никитична

Место рождения

Украинская ССР (Сталинский район), Донецкая обл., Чистяковский район г. Шахта 10

Дата рождения

06.01.1932

Дата смерти

27.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1932

Отец: Гончаров Никита Ефимович

Мать: Гончарова Зинаида Семеновна

Украинская ССР (Сталинский район), Донецкая обл., Чистяковский район г. Шахта 10
Рождение ребёнка
08.10.1954

Сын: Ильин Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Ильин Евгений Николаевич

Россия, Горьковская обл., г. Павлов на Оке
Рождение ребёнка
01.10.1960

Дочь: Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Ильин Евгений Николаевич

Россия, Ярославская область, г. Рыбинск
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.07.2004
Россия, Ярославская область, г. Рыбинск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище