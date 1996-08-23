Морозов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения06.03.1923
Дата смерти23.08.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1923
Отец: Морозов Иван Карпович
Рождение ребёнка
04.10.1948
Дочь: Копыт(морозова) Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Морозова Александра Васильевна
п.Крыловка,Бакчарский район Томская область
Бракосочетание
25.10.1948
Рождение ребёнка
1950
Сын: Морозов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Морозова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
28.02.1952
Мать ребёнка: Морозова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
12.02.1953
Дочь: Чепкасова Валентина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1954
Сын: Морозов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Морозова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
19.12.1956
Дочь: Софьина Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Морозова Александра Васильевна
с.Светло-Зелёное,Бакчарский район,Томская область
Смерть
23.08.1996
Кузовлева, Семилужная волость, Томский уезд