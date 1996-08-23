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Морозов Алексей Иванович

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Место рождения

Дупленская, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

06.03.1923

Дата смерти

23.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1923

Отец: Морозов Иван Карпович

Мать: Морозова Наталья Семёновна

Дупленская, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.10.1948

Дочь: Копыт(морозова) Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Морозова Александра Васильевна

п.Крыловка,Бакчарский район Томская область
Бракосочетание
25.10.1948

Жена: Морозова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Морозов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Морозова Александра Васильевна

Крыловка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
28.02.1952

Сын: Морозов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Морозова Александра Васильевна

Крыловка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
12.02.1953

Дочь: Чепкасова Валентина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1954

Сын: Морозов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Морозова Александра Васильевна

Крыловка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
19.12.1956

Дочь: Софьина Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Морозова Александра Васильевна

с.Светло-Зелёное,Бакчарский район,Томская область
Смерть
23.08.1996
Кузовлева, Семилужная волость, Томский уезд