Авдотья (Авдотья) Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Авдотья) Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буденков Матвей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
24.11.1913

Дочь: Буденкова Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Буденков Матвей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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