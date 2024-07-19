Авдотья (Авдотья) Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
24.11.1913
Дочь: Буденкова Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Буденков Матвей Михайлович
Смерть
Неизвестно