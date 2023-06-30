Петрова (Верещагна) Надежда Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Верещагна) Надежда Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1957

Отец: Верещагин Мирон Трофимович

Мать: Верещагина Клавдия

Рождение ребёнка
05.10.1978

Дочь: Сергунина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Николай Александрович