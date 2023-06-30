Петрова (Верещагна) Надежда Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1957
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1957
Отец: Верещагин Мирон Трофимович
Мать: Верещагина Клавдия
Рождение ребёнка
05.10.1978
Дочь: Сергунина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Петров Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Николай Александрович