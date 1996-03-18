Рыбинский Степан Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинский Степан Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1928

Дата смерти

18.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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1958 г.р.
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Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
13.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
27.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
21.02.1958

Сын: Рыбинский Владимир

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
20.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Смерть
18.03.1996