Рыбинский Степан Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1928
Дата смерти18.03.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1950
Рождение ребёнка
13.07.1952
Рождение ребёнка
27.03.1954
Рождение ребёнка
21.02.1958
Сын: Рыбинский Владимир
Мать ребёнка: Нина
Рождение ребёнка
20.11.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Смерть
18.03.1996