Ляховская (Соколова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляховская (Соколова) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Андрей Герасимович

Мать: Соколова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляховский Александр Владимирович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ляховская Надежда Александровна

Отец ребёнка: Ляховский Александр Владимирович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ляховская Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Ляховский Александр Владимирович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Ляховский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ляховский Александр Владимирович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ляховский Николай Александрович

Отец ребёнка: Ляховский Александр Владимирович

Смерть
Неизвестно

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