Ляховская (Соколова) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ляховская Надежда Александровна
Отец ребёнка: Ляховский Александр Владимирович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ляховская Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Ляховский Александр Владимирович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Ляховский Сергей Александрович
Отец ребёнка: Ляховский Александр Владимирович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ляховский Николай Александрович
Отец ребёнка: Ляховский Александр Владимирович
Смерть
Неизвестно