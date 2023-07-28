Аксенова Вероника Гербертовна
Место рождения
Дата рождения30.06.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1979
Отец: Воронцов Герберт Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
1996
Шарканская средняя школа
Образование
2001
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Удмуртский государственный университет
Бракосочетание
2001
Рождение ребёнка
2002
Петуньки, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
2006
Рождение ребёнка
2011