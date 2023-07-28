Аксенова Вероника Гербертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова Вероника Гербертовна

Место рождения

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

30.06.1979

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

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Муж

1979 г.р.

Дети

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ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1979

Отец: Воронцов Герберт Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Образование
1996
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Шарканская средняя школа
Образование
2001
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Удмуртский государственный университет
Бракосочетание
2001

Муж: Аксенов Александр Петрович

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Александр Петрович

Петуньки, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Александр Петрович

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Александр Петрович

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика