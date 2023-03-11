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Моор Яков Фридрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Моор Фридрих Егорович

Мать: Мария Ивановна

Смерть
1968