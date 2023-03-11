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Моор Яков Фридрихович
Моор Яков Фридрихович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
1968
Пол
Мужской
Отец
Моор Фридрих Егорович
Мать
(Моор) Мария Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Моор Фридрих Егорович
Мать:
Мария Ивановна
Смерть
1968
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