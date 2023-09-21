Кузовлева Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузовлева Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1871 ст.

Дочь: Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Кузовлев Георгий Павлович

Рождение ребёнка
29.09.1874 ст.

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Кузовлев Георгий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузовлев Георгий Павлович

Смерть
Неизвестно
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