Кузовлева Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1871 ст.
Дочь: Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Кузовлев Георгий Павлович
Рождение ребёнка
29.09.1874 ст.
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Кузовлев Георгий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно