Александрова (Котлярова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Котлярова) Ольга

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.05.1982

Пол

Женский

Отец

1944 г.р.

Мать

1946 г.р.

Муж

1981 г.р.

Дети

2004 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1982

Отец: Котляров Всеволод

Мать: Котлярова Наталья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.05.2004

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Александров Петр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александров Петр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: Александров Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Петр