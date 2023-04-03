Тимофей Митрофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Митрофанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Между 1808 и 1812

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1774 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1783 г.р.

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Леонтий Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Фока Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Клим Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1808 и 1812