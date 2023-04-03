Тимофей Митрофанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиМежду 1808 и 1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Леонтий Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Фока Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Клим Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1808 и 1812