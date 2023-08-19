Сазонова Ольга Иванова
Место рождения
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1868 ст.
Муж: Авдеев Самуил Космин
По жениху Димитрий и Афиноген Авдеевы По невесте Евфим Прокопьев Арапов (д. Воронова) Андриян Константинов Засухин (д. Родионова)
Смерть
Неизвестно