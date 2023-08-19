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Сазонова Ольга Иванова

Место рождения

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
28.10.1868 ст.

Муж: Авдеев Самуил Космин

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
По жениху Димитрий и Афиноген Авдеевы По невесте Евфим Прокопьев Арапов (д. Воронова) Андриян Константинов Засухин (д. Родионова)
Смерть
Неизвестно
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