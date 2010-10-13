Гирфатов Самирхан Ильмирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирфатов Самирхан Ильмирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.2010

Отец: Гирфатов Ильмир Рустямович

Мать: Гирфатова Ирина Маратовна

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