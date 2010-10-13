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Гирфатов Самирхан Ильмирович
Гирфатов Самирхан Ильмирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.10.2010
Пол
Мужской
Отец
Гирфатов Ильмир Рустямович
1991 г.р.
Мать
Гирфатова (Гареева) Ирина Маратовна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.2010
Отец:
Гирфатов Ильмир Рустямович
Мать:
Гирфатова Ирина Маратовна
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