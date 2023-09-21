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Шефнер Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1873

Отец: Scheffner (шефнер) Алексей Карлович

Мать: Екатерина Яковлевна

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