Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шефнер Иван Алексеевич
Шефнер Иван Алексеевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.12.1873
Пол
Мужской
Отец
Scheffner (шефнер) Алексей Карлович
1832 г.р.
Мать
(Scheffner-Шефнер) Екатерина Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1873
Отец:
Scheffner (шефнер) Алексей Карлович
Мать:
Екатерина Яковлевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия