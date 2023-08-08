Кикоть (Золотухина) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 04.07.1960
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.07.1960
Отец: Золотухин Иван
Рождение ребёнка
21.12.?
Дочь: Кикоть Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Кикоть Анатолий
Рождение ребёнка
21.12.?
Дочь: Салаватова Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Кикоть Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кикоть Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Кикоть Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кикоть Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Кикоть Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кикоть Анатолий