Кикоть (Золотухина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кикоть (Золотухина) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 04.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.07.1960

Отец: Золотухин Иван

Мать: Золотухина Нина Абрамовна

Рождение ребёнка
21.12.?

Дочь: Кикоть Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Кикоть Анатолий

Рождение ребёнка
21.12.?

Дочь: Салаватова Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Кикоть Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кикоть Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Кикоть Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кикоть Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Кикоть Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кикоть Анатолий