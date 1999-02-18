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Лаженцева Виктория Артемовна
Лаженцева Виктория Артемовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.02.1999
Пол
Женский
Отец
Лаженцев Артем Евгеньевич
1974 г.р.
Мать
Лаженцева (Шульгина) Любовь Юрьевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Г
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1999
Отец:
Лаженцев Артем Евгеньевич
Мать:
Лаженцева Любовь Юрьевна
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