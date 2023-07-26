Кустова (Акаткина) Агрофена Ионовна ( Исакавна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кустов Иоан (Исак)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1934
Дочь: Панкина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Кустов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кустов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Кустов Михаил Филиппович
Смерть
Неизвестно