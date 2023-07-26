Кустова (Акаткина) Агрофена Ионовна ( Исакавна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустова (Акаткина) Агрофена Ионовна ( Исакавна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кустов Иоан (Исак)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1934

Дочь: Панкина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Кустов Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кустов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Кустов Михаил Филиппович

Смерть
Неизвестно