Сабирджанов Нодыр Рашидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСабирджанов Нодыр Рашидович

Сабирджанов Нодыр Рашидович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.2001

Дочь: Сабирджанова Камилла Нодыровна

Мать ребёнка: Сабирджанова Римма Рашидовна

Рождение ребёнка
22.01.2008

Сын: Сабирджанов Ислам Нодырович

Мать ребёнка: Сабирджанова Римма Рашидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабирджанова Римма Рашидовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close