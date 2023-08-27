Сабирджанов Нодыр Рашидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.2001
Дочь: Сабирджанова Камилла Нодыровна
Мать ребёнка: Сабирджанова Римма Рашидовна
Рождение ребёнка
22.01.2008
Сын: Сабирджанов Ислам Нодырович
Мать ребёнка: Сабирджанова Римма Рашидовна
Бракосочетание
Неизвестно