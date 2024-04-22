Роман Прохоров
Место рождения
Дата рождения12.07.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1876 ст.
Отец: Прохор Егоров
Мать: Татьяна Герасимова
Восприемник д. Село Федорово крестьянин Александр Ильин.
Рождение ребёнка
29.08.1907 ст.
Сын: Федор Романов
Мать ребёнка: Домна Захарова
Восприемник д. Иштомар солдат Евгений Захаров
Рождение ребёнка
08.04.1909 ст.
Сын: Иоанн Романов
Мать ребёнка: Домна Захарова
Восприемник с. Георгиевское Михей Михайлов, д. Кочкорово крест.дочь Авдотья Никанорова
Рождение ребёнка
19.05.1911 ст.
Сын: Алексей Романов
Мать ребёнка: Домна Захарова
Восприемник д. Село Федорово Павел Модестов, д. Кочкорово девица Мария Михайлова
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Григорий Романов
Мать ребёнка: Домна Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Захарова
Смерть
Неизвестно