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Роман Прохоров

Место рождения

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

12.07.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1876 ст.

Отец: Прохор Егоров

Мать: Татьяна Герасимова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Село Федорово крестьянин Александр Ильин.
Рождение ребёнка
29.08.1907 ст.

Сын: Федор Романов

Мать ребёнка: Домна Захарова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Иштомар солдат Евгений Захаров
Рождение ребёнка
08.04.1909 ст.

Сын: Иоанн Романов

Мать ребёнка: Домна Захарова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник с. Георгиевское Михей Михайлов, д. Кочкорово крест.дочь Авдотья Никанорова
Рождение ребёнка
19.05.1911 ст.

Сын: Алексей Романов

Мать ребёнка: Домна Захарова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Село Федорово Павел Модестов, д. Кочкорово девица Мария Михайлова
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Григорий Романов

Мать ребёнка: Домна Захарова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Захарова

Смерть
Неизвестно
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