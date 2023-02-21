Никонорова (Мигунова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1985
Сын: Никоноров Михаил Викторович
Отец ребёнка: Никоноров Виктор Юрьевич
Рождение ребёнка
13.05.1989
Сын: Никоноров Юрий Викторович
Отец ребёнка: Никоноров Виктор Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно