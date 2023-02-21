Никонорова (Мигунова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонорова (Мигунова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1961 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1985

Сын: Никоноров Михаил Викторович

Отец ребёнка: Никоноров Виктор Юрьевич

Рождение ребёнка
13.05.1989

Сын: Никоноров Юрий Викторович

Отец ребёнка: Никоноров Виктор Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никоноров Виктор Юрьевич