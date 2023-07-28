Клещевникова Варвара Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 19.11.1897 ст.
Дата смерти15.09.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.11.1897 ст.
Восприемники: той же деревни крестьянин Алексей Зосимович Титов и крестьянская девица Евдокия Зосимова Титова
Смерть
15.09.1903
село Старое Мазино Вознесенская церковь. Архив: Уфа, фонд 4, опись 166, дело 204. Умерла в 4 года от простуды дочь крестьянина Дмитрия Пахомовича Клещевникова. Похоронена 17.09.1903 на местном кладбищ... Показать все