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Карпенко Евгений Григорьевич
Карпенко Евгений Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.1952
Пол
Мужской
Отец
Карпенко Григорий Маркович
1917 г.р.
Мать
Карпенко Елена Петровна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1952
Отец:
Карпенко Григорий Маркович
Мать:
Карпенко Елена Петровна
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