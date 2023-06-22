Карпенко Евгений Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпенко Евгений Григорьевич

Карпенко Евгений Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1952

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1952

Отец: Карпенко Григорий Маркович

Мать: Карпенко Елена Петровна