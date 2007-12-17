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Иванова Екатерина Сергеевна
Иванова Екатерина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.12.2007
Пол
Женский
Отец
Иванов Сергей
Мать
Плужник (Михайлова) Татьяна Владимировна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2007
Отец:
Иванов Сергей
Мать:
Плужник Татьяна Владимировна
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