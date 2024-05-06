Бирчиков Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирчиков Иван
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирчиков Федор
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бирчиков Андрей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно