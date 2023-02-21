Зайцева Васса Ельпифидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Зайцев Василий
Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха
Рождение ребёнка
1897
Сын: Зайцев Александр Васильев
Отец ребёнка: Зайцев Василий
Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Василий
Смерть
Неизвестно
Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха