Зайцева Васса Ельпифидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Васса Ельпифидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Зайцев Николай Васильев

Отец ребёнка: Зайцев Василий

Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха
Рождение ребёнка
1897

Сын: Зайцев Александр Васильев

Отец ребёнка: Зайцев Василий

Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Василий

Смерть
Неизвестно
Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха