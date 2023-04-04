Соловьев (Гольдберг) Solovyev (Goldberg) Александр Aleksandr — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев (Гольдберг) Solovyev (Goldberg) Александр Aleksandr

Место рождения

Ельц

Дата рождения

1895

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Ельц
Бракосочетание
1925

Жена: Кац Евгения

Развод
1934

Жена: Кац Евгения

Образование
Неизвестно
немецкий, французский и польский языки
Образование
Неизвестно
Заочная ветеринарная академия
Смерть
1968