Соловьев (Гольдберг) Solovyev (Goldberg) Александр Aleksandr
Место рожденияЕльц
Дата рождения1895
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Ельц
Бракосочетание
1925
Жена: Кац Евгения
Развод
1934
Жена: Кац Евгения
Образование
Неизвестно
немецкий, французский и польский языки
Образование
Неизвестно
Заочная ветеринарная академия
Смерть
1968