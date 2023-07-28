Чернова (Максимова) Мария Максимовна
Место рождения
Дата рождения19.08.1913
Дата смерти05.02.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.02.1946
Рождение ребёнка
07.11.1948
Сын: Чернов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Чернов Василий Яковлевич
Смерть
05.02.1994
Дивенский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область