Чернова (Максимова) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Максимова) Мария Максимовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

19.08.1913

Дата смерти

05.02.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
26.02.1946

Муж: Чернов Василий Яковлевич

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1948

Сын: Чернов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Чернов Василий Яковлевич

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Смерть
05.02.1994
Дивенский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область