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Шиханова Екатерина Валерьевна
Шиханова Екатерина Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.01.1980
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шиханова Лидия Петровна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1980
Отец: не указан
Мать:
Шиханова Лидия Петровна
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