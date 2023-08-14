Шиханова Екатерина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиханова Екатерина Валерьевна

Шиханова Екатерина Валерьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1980

Отец: не указан

Мать: Шиханова Лидия Петровна