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Исаков Иван Васильевич

Место рождения

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

19.09.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
10.02.1902

Жена: Лискачева Александра Ивановна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.03.1909

Сын: Исаков Александр Иванович

Мать ребёнка: Лискачева Александра Ивановна

Маслено, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно