Исаков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1902
Рождение ребёнка
09.03.1909
Сын: Исаков Александр Иванович
Мать ребёнка: Лискачева Александра Ивановна
Маслено, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно