Судаченкова (Судаченкова) Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судаченкова (Судаченкова) Домна

Место рождения

Беломутово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

18.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1882

Отец: Судаченков Петр

Мать: Судаченкова Марья Алексеевна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно