Цветков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения06.01.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
С 06.01.1905 ст.
Рождение
06.01.1905 ст.
Гражданство
С 06.01.1905 ст.
Россия
Место жительства
С 06.01.1905 ст.
Крещение
07.01.1905 ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Призыв на военную службу
?.12.1942
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
Неизвестно