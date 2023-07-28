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Цветков Михаил Иванович

Место рождения

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

06.01.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
С 06.01.1905 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение
06.01.1905 ст.

Отец: Цветков Иван Андреевич

Мать: Цветкова Прасковья Михайловна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 06.01.1905 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Место жительства
С 06.01.1905 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крещение
07.01.1905 ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Призыв на военную службу
?.12.1942
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
Неизвестно