Токарева Васса Егоровна
Место рождениядер. Шумкова Лаишевского уезда Казанской губернии
Дата рождения21.08.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1854
Восприемница Анисья, дочь Петра Тимофеевича д Шумково Вознесенская церковь НА РТ ф.5.о.72.д.1а
Бракосочетание
13.10.1871 ст.
Рождение ребёнка
07.08.1872
Сын: Токарев Лаврентий Михайлович
Отец ребёнка: Токарев Михаил Данилович
Рождение ребёнка
07.08.1875
Сын: Токарев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Токарев Михаил Данилович
Крещен в Богоявленской церкви Казани
Рождение ребёнка
05.11.1884
Сын: Токарев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Токарев Михаил Данилович
Рождение ребёнка
25.04.1887
Дочь: Токарева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Токарев Михаил Данилович
Рождение ребёнка
15.10.1889
Дочь: Токарева Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Токарев Михаил Данилович
Рождение ребёнка
16.04.1894
Дочь: Токарева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Токарев Михаил Данилович
Смерть
Неизвестно