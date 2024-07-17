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Токарева Васса Егоровна

Место рождения

дер. Шумкова Лаишевского уезда Казанской губернии

Дата рождения

21.08.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1854

Отец: Власов Егор Тимофеев

Мать: Власова (Андреева) Мария Иванова

Восприемница Анисья, дочь Петра Тимофеевича д Шумково Вознесенская церковь НА РТ ф.5.о.72.д.1а
Бракосочетание
13.10.1871 ст.

Муж: Токарев Михаил Данилович

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1872

Сын: Токарев Лаврентий Михайлович

Отец ребёнка: Токарев Михаил Данилович

Рождение ребёнка
07.08.1875

Сын: Токарев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Токарев Михаил Данилович

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещен в Богоявленской церкви Казани
Рождение ребёнка
05.11.1884

Сын: Токарев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Токарев Михаил Данилович

Рождение ребёнка
25.04.1887

Дочь: Токарева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Токарев Михаил Данилович

Рождение ребёнка
15.10.1889

Дочь: Токарева Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Токарев Михаил Данилович

Рождение ребёнка
16.04.1894

Дочь: Токарева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Токарев Михаил Данилович

Смерть
Неизвестно

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