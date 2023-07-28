Кузнецова (Слоева) Еликонида Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.05.1891 ст.
Дата смерти23.04.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1891 ст.
Отец: Слоев Михаил Павлович
Мать: Слоева Клавдия Павловна
Работа или профессия
С 01.09.1910
Учительница Вепревского земского училища. Окончила Вологодскую женскую гимназию. Дочь чиновника. Девица. 20 лет. (Отчет Вологодской уездной земской управы за 1911 год)
Работа или профессия
С 1910 по 1915
Член общества взаимного вспомоществования учащим и учившим в народных училишах Вологодской ry6epнии. (Отчет Общества за 1915 год)
Бракосочетание
Около 1914
Муж: не указан
Смерть
23.04.1982