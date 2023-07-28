Кузнецова (Слоева) Еликонида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Слоева) Еликонида Михайловна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

17.05.1891 ст.

Дата смерти

23.04.1982

Пол

Женский

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

1854 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1891 ст.

Отец: Слоев Михаил Павлович

Мать: Слоева Клавдия Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 01.09.1910
Учительница Вепревского земского училища. Окончила Вологодскую женскую гимназию. Дочь чиновника. Девица. 20 лет. (Отчет Вологодской уездной земской управы за 1911 год)
Работа или профессия
С 1910 по 1915
Член общества взаимного вспомоществования учащим и учившим в народных училишах Вологодской ry6epнии. (Отчет Общества за 1915 год)
Бракосочетание
Около 1914

Муж: не указан

Смерть
23.04.1982