Прокофьев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокофьева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова (Прокофьева) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1902
Сын: Прокофьев Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно