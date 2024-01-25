Ермолина Капиталина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1942
Отец: Ермолин Иван Иванович
Мать: Степанида Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазур Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Мазур Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1965
Сын: Мазур Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Мазур Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
24.06.1968
Отец ребёнка: Мазур Михаил Яковлевич