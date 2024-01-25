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Ермолина Капиталина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1942

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1942

Отец: Ермолин Иван Иванович

Мать: Степанида Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазур Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Мазур Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазур Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
06.12.1965

Сын: Мазур Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Мазур Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
24.06.1968

Сын: Мазур Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Мазур Михаил Яковлевич

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