Чернега Афанасий Петрович
Место рождения
Дата рождения05.04.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1921
Отец: Чернега Петр Лаврентьевич
Мать: не указана
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Попал в плен (военное)
29.06.1941
Брестская обл., Белоруссия
Место пленения: Белорусская ССР, Брестская обл., г. Брест Лагерь: шталаг IV B; шталаг 307 Лагерный номер: 100922 Дата пленения: 29.06.1941
Место жительства
Неизвестно
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Смерть
Неизвестно