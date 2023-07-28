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Чернега Афанасий Петрович

Место рождения

Ивашков, Одеська область

Дата рождения

05.04.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1921

Отец: Чернега Петр Лаврентьевич

Мать: не указана

Ивашков, Одеська область
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Попал в плен (военное)
29.06.1941
Брестская обл., Белоруссия
Место пленения: Белорусская ССР, Брестская обл., г. Брест Лагерь: шталаг IV B; шталаг 307 Лагерный номер: 100922 Дата пленения: 29.06.1941
Место жительства
Неизвестно
Ивашков, Одеська область
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Смерть
Неизвестно