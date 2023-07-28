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Цветков Сергей Иванович

Место рождения

Муханово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

23.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

МШ
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Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Цветков Иван Иванович

Мать: не указана

Муханово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
17.05.1938 ст.

Жена: Цветкова Александра Александровна

Рождение ребёнка
12.02.1939

Дочь: Цветкова Ира Сергеевна

Мать ребёнка: Цветкова Александра Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цветкова Александра Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цветкова Александра Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
23.02.1945