Цветков Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти23.02.1945
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Цветков Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1938 ст.
Рождение ребёнка
12.02.1939
Дочь: Цветкова Ира Сергеевна
Мать ребёнка: Цветкова Александра Александровна
Рождение ребёнка
31.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цветкова Александра Александровна
Рождение ребёнка
25.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цветкова Александра Александровна
Смерть
23.02.1945