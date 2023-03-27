Кудрявцев Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Титовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Евгений Павлович

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Наталья Титовна

Смерть
Неизвестно