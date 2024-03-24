Малышев (Малышов) Виктор Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Малышев (малышов) ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Малышев (малышов) Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Мылышева Глафира Александрова
Рождение ребёнка
17.12.1906
Сын: Малышев (малышов) Виталий Викторович
Мать ребёнка: Мылышева Глафира Александрова
Рождение ребёнка
20.12.1911
Сын: Малышев (малышов) Николай Викторович
Мать ребёнка: Мылышева Глафира Александрова
Бракосочетание
26.05.1917
Воскресенская Боровецкая церковь, Вологодского уезда
Вдовый крестьянин Боровецкой волости деревни Малый Кривец Виктор Викторович Малышев, православного вероисповедания, вторым браком. 43 года. И умершего крестьянина Архангельской волости деревни Мочалов... Показать все
Смерть
Неизвестно