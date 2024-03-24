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Малышев (Малышов) Виктор Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Малышев (малышов) ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Малышев (малышов) Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Мылышева Глафира Александрова

Рождение ребёнка
17.12.1906

Сын: Малышев (малышов) Виталий Викторович

Мать ребёнка: Мылышева Глафира Александрова

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.12.1911

Сын: Малышев (малышов) Николай Викторович

Мать ребёнка: Мылышева Глафира Александрова

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
26.05.1917

Жена: Малышова Поликсения Петровна

Воскресенская Боровецкая церковь, Вологодского уезда
Вдовый крестьянин Боровецкой волости деревни Малый Кривец Виктор Викторович Малышев, православного вероисповедания, вторым браком. 43 года. И умершего крестьянина Архангельской волости деревни Мочалов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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